Приветный проект 2 для Руслана Гайдамашко

$25
Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка92 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ввести в индекс 50 страниц

13 лет назад
gorodua
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
pintawebgroup
Руслан 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$25
5 дней
  • Похожие заказы

  • Размещение ссылок на тематических ресурсах.

    Требуется специалист по простановке ссылок на основной сайт со специализированных ресурсов 1. Поиск специализированных ресурсов (анализируя сайт конкурента) 2. Ручная установка ссылок из специализированных блогов, форумов, других ресурсов и т.д. 3. Составление отчетов о проделанной работе.(PR ссылающихся страниц, ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Анализ SEO конкурентов

    $500

    10 проектов (отчетов) по backward links 10 разных сайтов (URL сайтов линки на которые нужно анализировать предоставляются). Анализ по параметрам: 1. URL сайта на котором находится линк 2. PR 3. Alexa 4. Anchor text 5. follow / no follow 6. сколько ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта

    Интересует сотрудничество ТОЛЬКО с московской фирмой, занимающейся продвижением. Цена должна быть не самая дешовая а среднерыночная Необходима смета по каждой позиции продвижения сайта www.diackoms.ru по таким словам: уборка внутренних помещений уборка ремзоны уборка автосалона уборка автосервиса уборка салонов ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта

    Интересует сотрудничество ТОЛЬКО с московской фирмой, занимающейся продвижением. Цена должна быть не самая дешовая а среднерыночная. Необходима смета по каждой позиции продвижения сайта www.diacoms.ru по таким словам: тележка межкорпусная тележка внутрикорпусная тележка для перевозки больных медицинский шкаф кресло донорское массажная кушетка ростомер ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение

    Нужен человек по продвижению сайта. Тематика строительство отделка ремонт дизайн.нам нужен результат вывод сайта на первые страници при запросах Адрес – www.old-gorod.ru/ Регион – СПБ возможные слова для продвижения – Строительство коттеджей, ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оптимизация сайта

    Здравствуйте! Необходимо сделать: 1)Сделать внутреннюю перелинковку страниц. 2)Добавить текста на сайт (по абзацу на страницу в соответствии с ключевыми словами). 4)Прогон по каталогам программой AllSumbiter. 5)Прогон по соц.закладкам.

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад