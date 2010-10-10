Приветный проект для Руслана Гайдамашко

Требуется специалист по простановке ссылок на основной сайт со специализированных ресурсов 1. Поиск специализированных ресурсов (анализируя сайт конкурента) 2. Ручная установка ссылок из специализированных блогов, форумов, других ресурсов и т.д. 3. Составление отчетов о проделанной работе.(PR ссылающихся страниц, ...
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