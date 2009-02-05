Привлечь аудиторию 13-18 лет на флеш-сайт

Необходимо привлечь посетителей на флеш сайт для русскоязычной молодёжи 13-18 лет . Сайт молодой, работа будет вестись с нуля. Неприемлемы методы, которые могут повлечь проблемы для сайта. В связи с шишками от слабеньких раскрутчиков наших предыдущих проектов, рассматриваться будут предложения с подробным описанием действий, которые будут применяться по раскрутке. Указывайте пожалуйста сроки и цены.