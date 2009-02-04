Смс биллинг и скрипт

Здравствуйте.

Необходима помощь в выборе Смс биллинговых компаний СНГ. ( Выбор в плане выгодных условий и надежности компаний).

Так же нужна помощь в подключении и настройки самой системы к сайту.

Нужен толковый человек который знает рынок биллинговых компаний и который имел опыт в подключении смс биллинга к сайтам.

Так же простой скрипт для сайта (подробности про скрипт при личном общении)

Жду ваших предложений !