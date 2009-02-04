Продвижение интернет-магазина

Требуется человек для прокачки ресурсов, в связи с нехваткой времени. Требуемые показатели ТИц не менее 50. Работающими с биржами можно не писать ( исключения дешевые способы …) . Пишите, пожалуйста только тут ваши ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://hitpro.ru
Необходимо увеличить ТИЦ и кол-во целевых посетителей по необходимым запросам.
Техника современная : компьютерная , сетевое оборудование, телефония. Более 10 000 товаров.
Платные площадки (маркет, директ, горбушка и т.д не предлагать т.к уже работаем с ними, но услуги дорогие)
Тиц снизился был 60 сейчас упал до 30
Ранее была проведена регистрация в каталогах и основных поисковиках и счетчиках.
На данный момент кол-во посетителей около 1500 ежедневно, нужно выйти на новые показатели хотя-бы 5000, дальше посмотрим. Принимаются любые советы.
Заинтересованы в постоянной работе с одним сотрудником-фрилансером-профи.
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