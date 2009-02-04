Продвижение интернет-магазина

Сайт http://hitpro.ru

Необходимо увеличить ТИЦ и кол-во целевых посетителей по необходимым запросам.

Техника современная : компьютерная , сетевое оборудование, телефония. Более 10 000 товаров.

Платные площадки (маркет, директ, горбушка и т.д не предлагать т.к уже работаем с ними, но услуги дорогие)

Тиц снизился был 60 сейчас упал до 30

Ранее была проведена регистрация в каталогах и основных поисковиках и счетчиках.

На данный момент кол-во посетителей около 1500 ежедневно, нужно выйти на новые показатели хотя-бы 5000, дальше посмотрим. Принимаются любые советы.

Заинтересованы в постоянной работе с одним сотрудником-фрилансером-профи.