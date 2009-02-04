Требуется: описание недостатков сайта (с точки зрения юзабилити и с точки зрения SEO), оценка конкурентной среды, список рекомендуемых фраз для продвижения, оценка стоимости продвижения по ВЧ, СЧ и НЧ-запросам. Сайт АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ. Всё вышесказанное относится к англоязычному сектору (Google, Yahoo).
Ручное размещение объявлений на доск. и каталогах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Нужно размещать информацию о сайтах на досках объявлений и в каталогах.
Ключевики и описания есть.
В месяц нужно около 300-400 ссылок с ресурсов.
Здесь пишите цену и оставляйте номер icq.
Предпочтение цене за 1 каталог/доску.
Ваши предложения видны только Вам.
Оплата по ВМ, есть персональный аттестат.
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