Нужно попасть в DMOZ

$150
Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок248 просмотров
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Есть сайт. Хочеться попасть в дмоз. Плачу 150 у.е. по факту приемки сайта. Если сработаемся - дам много сайтов (не меньше 10). Жду предложений. Спасибо.

15 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
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