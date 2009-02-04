Продвижение сайта на первую страницу

Сайт http://kinozal.in.ua/ после смены зекрала 3 месяца назад трафика с яндекса - 0 чел. Платон сказал что все хорошо. Контент копипаст. Кто возьмется за проект ? Плачу за результат. Срок месяц - полтора
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1. По трем словам:
брекеты
протезирование
отбеливание
2. по одному слову
отбеливание
предпочтение вариантам по договору с оплатой после результата.
цены и сроки пишите сюда
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