Продвижение сайта

$50
Поисковые системы (SEO)Завершен12 заявок355 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, дорогие фрилансеры. Есть сайт www.illusion-ds.net , необходимо повысить посещаемость потенциальных клиентов по низкочастотным словам. Про ТОП 10 я не говорю!

Сайт только начинает жить и финансов на серьезную раскрутку нет, так что бюджет скромный!

14 лет назад
Cyndyk
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$25
2 дня
Человек сделал все достаточно быстро и качественно,предоставил отчет о проделанной работе. Все, что от него требовалось ссделал на 5+ Рекомендую!
Отличний заказчик, рекомендую всем!