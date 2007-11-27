Просьба прочитать внимательно, чтоб потом не было вопросов!

Требуется увелечение трафика с поисковой системы "Яндекс". Нужно раскрутить интернет магазин - цифровых товаров

80cents.ru, на данный момент с Яндекса сайт посещают в среднем 60-70 человек!

http://www.liveinternet.ru/stat/80cents.ru/index.html - статистика сайта

С вас потребуется раскрутка сайта, без покупки ссылок, т.е. недолжно быть такого, что вы разогнали сайт покупая ссылки, и после вас мне нужно тратить огромные деньги для поддержания позиции и покупки сслок! Тем более не использовать Yandex директ! Лучше всего нужно будет регистрировать в больших количествах каталогах, размещать различные статьи и т.п. С других поисковиков и каталогов троафик считать не буду! Только с Яндекса!

Как будет производиться оплата:

- оплата будет за увелечение трафика партиями (увелдичили на 100 получили деньги и снова по тому же кругу!), т.е. если вы увеличите посещаемость по поисковым запросам на 100 человек в среднем, то вы получите 150$, увеличите на 300 чел. (запросов) получите 450$ (т.е. 150$ на каждые среднестатистические 100 запросов), в случае если запросов будет больше чем 100 средних, то на каждого лишнего человека буду платить по ставке 1.5$ (к примеру если окажется 127 чел. в среднем за первую партию, то вы получите 190$ ). Предоплат не будет т.к. много мошенников, уже не раз попадался! С моей стороны внезапную пропадании не будет, т.к. имеется пер. атестат и сайт, которым я не рискую! Отчет о проделавннной работе обязателен!

Если вы будете раскручивать, вы должны провести не только внешнее воздействие, но и внутренне, т.е. выбрать ключевые слова и т.п. Все в ваших руках, спрашивать по каким словам раскручивать у меня не надо, по товарам имеющемся на сайте итак все видно! Если вы увеличите посещаемость с Яшим на 1000 запросов, получите 1500$