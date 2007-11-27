Раскрутить интернет-магазин

$1500
Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Просьба прочитать внимательно, чтоб потом не было вопросов!

Требуется увелечение трафика с поисковой системы "Яндекс". Нужно раскрутить интернет магазин - цифровых товаров

80cents.ru, на данный момент с Яндекса сайт посещают в среднем 60-70 человек!

http://www.liveinternet.ru/stat/80cents.ru/index.html - статистика сайта

С вас потребуется раскрутка сайта, без покупки ссылок, т.е. недолжно быть такого, что вы разогнали сайт покупая ссылки, и после вас мне нужно тратить огромные деньги для поддержания позиции и покупки сслок! Тем более не использовать Yandex директ! Лучше всего нужно будет регистрировать в больших количествах каталогах, размещать различные статьи и т.п. С других поисковиков и каталогов троафик считать не буду! Только с Яндекса!

Как будет производиться оплата:

- оплата будет за увелечение трафика партиями (увелдичили на 100 получили деньги и снова по тому же кругу!), т.е. если вы увеличите посещаемость по поисковым запросам на 100 человек в среднем, то вы получите 150$, увеличите на 300 чел. (запросов) получите 450$ (т.е. 150$ на каждые среднестатистические 100 запросов), в случае если запросов будет больше чем 100 средних, то на каждого лишнего человека буду платить по ставке 1.5$ (к примеру если окажется 127 чел. в среднем за первую партию, то вы получите 190$ ). Предоплат не будет т.к. много мошенников, уже не раз попадался! С моей стороны внезапную пропадании не будет, т.к. имеется пер. атестат и сайт, которым я не рискую! Отчет о проделавннной работе обязателен!

Если вы будете раскручивать, вы должны провести не только внешнее воздействие, но и внутренне, т.е. выбрать ключевые слова и т.п. Все в ваших руках, спрашивать по каким словам раскручивать у меня не надо, по товарам имеющемся на сайте итак все видно! Если вы увеличите посещаемость с Яшим на 1000 запросов, получите 1500$

16 лет назад
erasimov2006
Денис 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
88 отзывов
Выбранный исполнитель
Sijana_Group
Алексей 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад
$1500
  • Похожие заказы

  • Глобальный каталог сайтов - продвинуть проект

    $1000

    Необходимо создать визуальный каталог сайтов..по струткуре матрицы с наложением рисунков... управлениие, ведение логов....т.е. широкий функционал (подробнее по ICQ 7059154) Таже раскрутить сайт до ТИЦ 100 и ПР3. Домен - http://globalwebmap.com

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Раскрутка сайта

    Нужно раскрутить сайт www.uletai.com.ua по ключевым фразам: туры горящие туры путевки новогодние туры туроператоры В Топ 10. Отдельно по каждому ключевому слову укажите стоимость вывода в топ 10 по Яндексу/Гуглу.

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Раскрутка сайта

    $1000

    Требуется раскрутка сайта service-express.ru/ в поисковиках. (Yandex, Google, Rambler) На данный момент сайт в директе на Yandex. Срочно и В кратчайшие сроки!!!. Интересует ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В ТОП 10!.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Регистрация в англоязычных каталогах.

    Интересует регистрация сайта в каталогах, процентов 60-70 должно быть англоязычных. Только конкретный результат, а не виртуальные 100 000 ссылок из которых в итоге 500 рабочих. Только прямые ссылки без установки обратной.

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Протащить сайт по белым каталогам (англ и рус)

    Есть сайт хостинг компании www.OzHost.ru В принципе открытие на днях, поэтому надо крутануть проект. Цель - протащить сайт по белым каталогам (англ и русс). От вас требуеться написать: • количество рус. белых каталогов по которым можете прорекламить сайт • ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Прописка статьи в англоязычне каталоги статей

    Собственно, задача проста - требуется прописать статью в англоязычные каталоги статей. Каталоги интересуют далеко не все. Условия отбора: 1. Это действительно каталог для статей, а не каталог ссылок, FFA, и прочее. 2. Каталог НЕ НА ДВИЖКЕ ArticleDashboard.com 3. ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Septic - продвижение

    Необходио завершить продвижение сайта septic.ru, продвижение было начато фрилансером, проделав довольно успешно часть работы, он исчез. Интересует долговременное сотрудничество: продвижение по указанным ключевым фразам, затем поддержка на позиций ... Предложения оставляйте на сайте или присылайте ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется раскрутка блога

    $100

    Необходима раскрутка блога http://viking.ulver.com Необходимо увеличение кол-ва читателей, общего трафика, поднятие тиц и pr, обратных тематических ссылок. В общем полноценная раскрутка. Если кто занимается раскруткой блогов без покупных ссылок (и других сервисов, где необходима ежемесячная оплата) и ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад