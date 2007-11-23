Прописка статьи в англоязычне каталоги статей

Собственно, задача проста - требуется прописать статью в англоязычные каталоги статей. Каталоги интересуют далеко не все. Условия отбора:

1. Это действительно каталог для статей, а не каталог ссылок, FFA, и прочее.

2. Каталог НЕ НА ДВИЖКЕ ArticleDashboard.com

3. Морда каталога имеет не менее чем PR2

Жду предложений такого рода:

XXX каталогов, по $0.XX за каталог.

Соотв. прописку делаете вы, после прописки высылаете мне список ссылок куда прописали, я оплачиваю. Прописку будем делать не сразу по всей вашей базе, а частями.