Раскрутка сайта

$2500
Поисковые системы (SEO)Закрыт26 заявок380 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется раскрутка сайта belmagic.ru в поисковиках.

Ваши предложения отправляйте на мыло [email protected]

Ключевые слова:

магия

гадания

предсказание

приворот

заговор

16 лет назад
savdim
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Поднять ТиЦ

    Поднять тиц сайту unfx.ru до 200. Желательно навсегда или пишите, сколько нужно будет на поддержку. Без установки на сайт каталогов и пр. - указать методы продвижения. черные методы не интересуют. - покупные ссылки могут быть, но не ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Привлечение посетителей

    Есть два сайта нужно привлечь посетителей 200-300 в день желательно тартегинт(вроде правильно называется) вот собственно вопрос как,что и сколько ето будет стоить и может ли кто нибудь помочь? связаться со мной можно по асе 475684557

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поднятие тИЦ сайта

    Есть сайт ru-rap.com Надо поднять тИЦ сейчас тИЦ=50, PR=2. Надо поднять тИЦ до 150-200. Жду ваших предложений. тИЦ нужно поднять с гарантией что он не упадет через месяц! Пожалуйста укажите цену сразу!

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Прогнать сайт по каталогам

    Здравствуйте! Необходима помощь в регистрации сайта в каталогах. Регистрация нужна ручная, каталоги – не требующие обратной ссылки, сроки – не так важны. Предлагайте ваши цены и количество каталогов, в которых вы сможете зарегить сайт.

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание и размещени SEO-статей

    Ищется человек с реальным опытом в данной теме. Необходимо написать и размножить статьи для 20 сайтов (1 сайт, остальные -- поддомены). Требуется написать несколько статей для каждого сайта + размножить их, проставляя. Второй этап -- поиск площадок ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение сайта только в Яндексе

    Добрый день! сайт: http://www.bom.ru/ Тиц: 90 Проиндексировано страниц: 318 Ключенвые слова: офисная мебель - ? рублей офисные кресла - ? рублей офисные стулья - ? рублей кабинеты руководителя - ? рублей офисные столы - ? рублей компьютерные кресла - ? рублей мебель кабинеты - ? ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется раскрутка и поддержание NovinkiSezona_ru

    $250

    Требуется раскрутка и поддержание сайта http://novinkisezona.ru/ Интересует цена раскрутки (в мес.) Затем поддержание позиций (пишите стоимость за мес.) Условие - к марту 2008 г. посещаемость не менее 600 человек в день. Срок - 3 мес. Работа ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад