Привлечение посетителей

Продвижение сайта "доска объявлений" + "каталог сайтов"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть два сайта
нужно привлечь посетителей 200-300 в день желательно тартегинт(вроде правильно называется)
вот собственно вопрос как,что и сколько ето будет стоить и может ли кто нибудь помочь?
связаться со мной можно по асе 475684557
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