Прогнать по каталогам

Требуется раскрутка и поддержание сайта http://novinkisezona.ru/ Интересует цена раскрутки (в мес.) Затем поддержание позиций (пишите стоимость за мес.) Условие - к марту 2008 г. посещаемость не менее 600 человек в день. Срок - 3 мес. Работа ...