Продвижение сайта только в Яндексе

Добрый день!

сайт: http://www.bom.ru/

Тиц: 90

Проиндексировано страниц: 318

Ключенвые слова:

офисная мебель - ? рублей

офисные кресла - ? рублей

офисные стулья - ? рублей

кабинеты руководителя - ? рублей

офисные столы - ? рублей

компьютерные кресла - ? рублей

мебель кабинеты - ? рублей

karstula - ? рублей

orgspace - ? рублей

карстула - ? рублей

оргспейс - ? рублей

Вместо вопросов проставьте пожалуйста сумму под каждое слово. Также отдельно напишите сколько будет стоить тех. поддержка в месяц по данным ключевым словам после проведенных работ по раскрутке.