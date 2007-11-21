Оптимизация и раскрутка сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок221 просмотр
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Требуется продвижение и раскрутка сайта-портала в топ 10 яндекса - с нуля.

Условие - к марту 2008 г. посещаемость не менее 500 чел. в день.

Семантическое ядро запросов:

Выставки;

Выставки Москвы;

Выставки Петербурга;

Выставки 2007;

Выставки 2008;

Выставочная деятельность;

Международные выставки;

Всемирные выставки;

Выставочные центры;

Выставки мебели;

Медицинские выставки;

Ювелирные выставки;

Строительные выставки;

Выставки электроники;

Выставки рекламы;

Автомобильные выставки;

Календарь выставок;

Расписание выставок;

Выставки Германии;

Выставки Китая;

Выставки США;

Билеты на выставки;

Переводчик выставки;

Переводчик Германия;

Переводчик Италия;

Переводчик Китай;

Интересует цена вопроса (в мес.). Срок - 3 мес., затем поддержание позиций (то же пишите стоимость)

16 лет назад
SBW
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
SmartDesign
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$2500
60 дней
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