Продвижение ресурса в Google

Интересует раскрутка интернет-магазина "Аптека", который в разработке. Подскажите пожалуйста: 1) сколько будет стоить продвижение сайта в интернете.? 2) что мне нужно повышать, а что пользы не принесёт (например: ТиЦ, ПР, топ10).? 3) как мне определить ключевые слова и сколько ...
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Продвижение сайта www.hq-art.com в гугле в первую 20-ку
по запросам:
stock photos, stock photo , stock photography , stock image , image , stock , photos.
а так же по связанным словосочетаниям.
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