Ссылки на тематических форумах

Вообщем всё просто: есть недавно сделанная доска объявлений (домен .ru) - надо её вывести в топ10 по слову "доска объявлений" жду предложений!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно оставить ссылки на сайт на форумах, досках объявлений. Цена 0.2$ за ссылку.
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