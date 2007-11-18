Размещение в форумах, досках

Необходимо выполнить следующую задачу:

1. Есть один текст сообщение. Требуется разместить данное сообщение в ручном режиме на форумах исключительно юридической тематики. С предоставлением отчета в виде ссылок на сооющение на форуме. Важное условие: сообщение должно продержатся на форуме минимум 48 часов.

2. Есть другой текст сообщение. Требутется разместить его на досках объявлений. С отчетом по окончанию в виде ссылке на текс сообщений.

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