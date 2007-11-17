Раскрутка портала

Требуется консультация по SEO для сети интернет магазинов.А так же посильная помощь в достижении целей в плане посещаемости.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо достигнуть посещаемости 20000 уников в день за 3 месяца! (портал наподобии bigmir.net, uaportal.com)
Просьба не писать: готов сотрудничать или сделаем.
Если Вы уверены, что сможете достигнуть таких результатов за три месяца, напишите (на [email protected]) как вы собираетесь этого добится и укажите стоимость (детально сколько нужно на контекстную рекламу, на покупные ссылки ...)
Обязятельно опыт раскрутки аналогичных порталов (ссылка на портал)
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