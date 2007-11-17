Раскрутка портала

Необходимо достигнуть посещаемости 20000 уников в день за 3 месяца! (портал наподобии bigmir.net, uaportal.com)

Просьба не писать: готов сотрудничать или сделаем.

Если Вы уверены, что сможете достигнуть таких результатов за три месяца, напишите (на [email protected]) как вы собираетесь этого добится и укажите стоимость (детально сколько нужно на контекстную рекламу, на покупные ссылки ...)

Обязятельно опыт раскрутки аналогичных порталов (ссылка на портал)