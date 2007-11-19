Раскрутить форум

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок163 просмотра
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Нужно хотябы какуюто посещаемость форума,оживить,сайт http://potterfan.ru , форум forum.potterfan.ru,думаю это не сложно т.к конкуренция по ГП небольшая и в основном её составляют форумы типа 5bb.

В общем желательно на первые страницы попасть в яндексе и гугле

Сразу скажу денег много нету,и проект не коммерческий

16 лет назад
m1no
78 летАвстрия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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