Раскрутить форум

Нужно хотябы какуюто посещаемость форума,оживить,сайт http://potterfan.ru , форум forum.potterfan.ru,думаю это не сложно т.к конкуренция по ГП небольшая и в основном её составляют форумы типа 5bb.

В общем желательно на первые страницы попасть в яндексе и гугле

Сразу скажу денег много нету,и проект не коммерческий