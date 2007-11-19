Раскрутка интернет магазина "Аптека"

$500
Поисковые системы (SEO)Закрыт24 заявки368 просмотров
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Интересует раскрутка интернет-магазина "Аптека", который в разработке.

Подскажите пожалуйста:

1) сколько будет стоить продвижение сайта в интернете.?

2) что мне нужно повышать, а что пользы не принесёт (например: ТиЦ, ПР, топ10).?

3) как мне определить ключевые слова и сколько их надо.?

4) какую рекламу мне ещё нужно будет делать (например: банерную).?

так как я в этом не разбераюсь, хотелось бы услышать советы.

Возможно есть у когото опыт в данной сфере.

Цены заоблачные не принимаются !!!

Раскрутка нужна, но несейчас (проект в разработке).

(Сайт посути сделать могут и за неделю!)

В привате указывайте e-mail, icq.

16 лет назад
dmitriy2000
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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