Раскрутка интернет игры мморпг

Интересует раскрутка игры которая в разработке.

игра фэнтази, пошаговая.

Подскажите пожалуйста:

1) сколько будет стоить продвижение игры в интернете.?

2) что мне нужно повышать, а что пользы не принесёт (например: ТиЦ, ПР, топ10).?

3) как мне определить ключевые слова и сколько их надо.?

4) какую рекламу мне ещё нужно будет делать (например: банерную).?

так как я в этом не разбераюсь, хотелось бы услышать советы.

Возможно есть у когото опыт в данной сфере.

Цены заоблачные не принимаются !!!

Раскрутка нужна, но несейчас (проект в разработке).

Бюджет неопределён.

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