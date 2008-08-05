Оптимизация и продвижение сайта

Интересует раскрутка интернет-магазина "Аптека", который в разработке. Подскажите пожалуйста: 1) сколько будет стоить продвижение сайта в интернете.? 2) что мне нужно повышать, а что пользы не принесёт (например: ТиЦ, ПР, топ10).? 3) как мне определить ключевые слова и сколько ...