Раскрутка сайта - SEO

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок227 просмотров
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Необходимо провести оптимизацию и или раскрутку сайта, чтобы дневное количество посетивших сайт составляло 1000-2000 чел.

Site - www.simplestudies.com

Увеличение трафика за счет получения обратных линков, регистрации в директориях и т.д. Трафик должен оставаться на таком уровне после окончания работы или вы описываете, как его поддерживать на таком уровне.

От вас:

– результат и описание выполняемой работы (где зарегистрировали, что сделали и и.д.)

– стоимость работы

– срок выполнения работы

От меня:

– изменения на сайте, если таковые потребуются для выполнения поставленной задачи

– платеж по результату работы (после окончания или поэтапно – 1000 посетителей, выплачиваю одну чать, 1500-200 – выплачиваю вторую часть)

– платеж выполню по moneygram / paypal

На сайте стоит google analytcs. Дневное количество пользователей определим как среднее дневное количество пользователей, использую статистику за один месяц.

16 лет назад
proper
Гость 
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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