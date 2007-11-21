Вывод сайта в топ 10 Гугла и Яндекса

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки286 просмотров
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Необходимо вывести новый сайт в топ 10 Гугла и Яндекса по следующим ключевым словам - авто, auto, продажа авто, автомобили, автосалоны, авторынок, автобазар, каталог автомобилей.

От вас жду предложения в таком виде:

1 - регион Киев - бюджет помесячно и период раскрутки,

2 - регион Украина - бюджет помесячно и период раскрутки

Через какой период времени сайт попадет в ТОП 10?

Сайт новый, автомобильная тематика.

Пожалйста не отвечайте мне, если у вас нет конктетных данных по этому проекту. Мне не интерестно высматривать ваши портфолио и переписываться. Задание четкое и ясное - ответ должен быть таким же.

Я не делаю мониторинг (как некоторые боятся), мне нужны суммы затрат для составления полной сметы по данному проекту и утверждения ее с заказчиком.

16 лет назад
friendsclub
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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