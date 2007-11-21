Требуется раскрутка и поддержание NovinkiSezona_ru

$250
Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок199 просмотров
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Требуется раскрутка и поддержание сайта http://novinkisezona.ru/

Интересует цена раскрутки (в мес.)

Затем поддержание позиций (пишите стоимость за мес.)

Условие - к марту 2008 г. посещаемость не менее 600 человек в день.

Срок - 3 мес.

Работа постоянная оплата нал.

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16 лет назад
golff
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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