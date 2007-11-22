Написание и размещени SEO-статей

Ищется человек с реальным опытом в данной теме.

Необходимо написать и размножить статьи для 20 сайтов (1 сайт, остальные -- поддомены). Требуется написать несколько статей для каждого сайта + размножить их, проставляя.

Второй этап -- поиск площадок и размещение статей (бюджет естественно есть, всё оплачивается)ю

Ищуются грамотный спецалист с опытом.

Внимание: пишите _реальные_ сроки и _реальные_ цены за ВЕСЬ объём работ (написание + размещение)!! Пустые предложения игнорируются. Оставляйте предложения здесь.