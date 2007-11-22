Поднятие тИЦ сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок179 просмотров
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Есть сайт ru-rap.com

Надо поднять тИЦ сейчас тИЦ=50, PR=2.

Надо поднять тИЦ до 150-200. Жду ваших предложений. тИЦ нужно поднять с гарантией что он не упадет через месяц! Пожалуйста укажите цену сразу!

16 лет назад
GAFUR
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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