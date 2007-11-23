Продвижение сайта "доска объявлений" + "каталог сайтов"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поднять тиц сайту unfx.ru до 200. Желательно навсегда или пишите, сколько нужно будет на поддержку. Без установки на сайт каталогов и пр.
- указать методы продвижения. черные методы не интересуют.
- покупные ссылки могут быть, но не более 30% от тиц. с sape знакомы готовы их потом поддерживать сами.
Конкретные предложения. Поисковое продвижение не интересует.
Цена за 1 Тиц / Сроки
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