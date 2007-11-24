Протащить сайт по белым каталогам (англ и рус)

Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок208 просмотров
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Есть сайт хостинг компании www.OzHost.ru

В принципе открытие на днях, поэтому надо крутануть проект.

Цель - протащить сайт по белым каталогам (англ и русс).

От вас требуеться написать:

• количество рус. белых каталогов по которым можете прорекламить сайт

• стоимость / срок

• количество зарубеж. белых каталогов по которым можете прорекламить сайт

• стоимость / срок

16 лет назад
OzZzzy
Павел 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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