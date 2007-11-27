Требуется продвижение и поддержка сайта

Требуется поддержка (продвижение) сайта http://mebelvoffic.ru/

в ТОП 5 в янде . Тематика - офисные кресла. Запросы:

офисные кресла

кресло руководителя

компьютерные кресла

кресла для офиса

кресло офис

кресло офисное

Оплата по факту нахождения на заданной позиции.

Интересует только ТОП - 5 и выше. Поэтому расчитывайте свои силы и возможности, чтобы не тратить свое и наше время.

В данный момент сайт находится по данным запросам на следующих позициях:

офисные кресла - 42

кресло руководителя - 22

компьютерные кресла - 13

кресла для офиса - 12

кресло офис -10

кресло офисное - 30

Победителю в добавок предоставляется работа по продвижению второго сайта (с нуля) http://www.market-ru.ru/ (запросы и бюджет для него еще не определены.)