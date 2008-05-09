Установка кода SAPE

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Завершен6 заявок221 просмотр

Нужен профессионал для установки кода SAPE на сайт который работает без движка, свои предложения оставлять здесь, в личку не писать

17 лет назад
margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранные исполнители

seychas
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$15
Отличный фрилансер, всё сделал так как я просил и в сроки. Большое спсибо Саша ;)
Адекватный чел. каммендую.
vadiamond
Вадим 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
Хороший фрилансер мастер свого дела, сделал всё как полагалося, в сроки и за реальную цену
В работе со мной проявил себя честно, советую сотрудничать.

Заявки фрилансеров

seychas
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
vadiamond
Вадим 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад