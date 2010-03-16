Интерактивная флеш-карта

Необходимо создать шаблон в соотвествии с фирменным стилем и оформить несколько презентаций. В некоторых презентациях надо будет подбирать/рисовать иллюстрации, фото. На первом этапе необходимо сделать 10 презентаций, но потом планируются еще. Пример ...