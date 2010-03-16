Интерактивная флеш-карта

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Завершен13 заявок475 просмотров

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Подробности http://www.tvoedelo.ru/job.php

15 лет назад
irbol
Олег 
52 года
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Alex2
55 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня
Все сделано с отличным качеством, в оговоренный срок. Рекомендую всем и сам еще обращусь.
Отличный заказчик. Четко поставил ТЗ, оплата во время. Спасибо! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Alex2
55 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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