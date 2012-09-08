Нужно сделать срочно дизайн экранов для мультимедийной презентации, описание тут: http://download.alesko.eu/adp.rar т вас жду писем с ссылками на работы и вашими координатами для связи (email, ICQ или Skype), с предложениями цены и сроков. ...
Красивая презентация для сайта недвижимости
Нужно сделать красивую презентацию для портала недвижимости.
Интересует стоимость
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Презентации2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать презентацию проекта, пример предоставим, количество страниц 7. Сроки до воскресения. Приоритет по цене и качеству.Завершен13 лет назад
Презентация ИТ-компании работающей в области b2b и интернет-торговли. Необходима концепция презентации, стилистика для b2b направления. 1. Презентация в powerpoint, PDF (с возможностью оформления в виде буклета) на 10-15 ...Презентации4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно создать две презентации в программе PowerPoint. С картинками, и хорошо наполнить текстом. По темам "Виды активного туризма" и "Меры безопасности для пешеходов". Срок до 17.09.12Презентации2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен шаблон презентаций на уроки информатики 4 страницы: в шаблоне на первой странице должно быть: 1) номер класса 2) раздел (тематический) 3) тема урока (входит в раздел) Вторая ...Презентации7 заявокЗакрыт13 лет назад
Смонтировать небольшой видеоролик с примерами одновременной съемки автомобильными видеорегистраторами . 4 примера на экране, с паузами и приближением моментов. Пример http://www.youtube.com/watch?v=GJxtP45WOcA Предложение присылайте на почту [email protected] с пометкой (видео)Презентации9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно создать и красиво оформить курс в виде готового продукта который можно будет тиражировать на диски. С красивым меню, на котором будет список уроков. Нажимаешь на урок и можно посмотреть видео и ...Завершен13 лет назад
Необходимо сделать презентацию по Аудио. Нужно написать словами на слайдах то, что говорит докладчик + Сделать это максимально красиво оформленным. Фразы должны по разному вылетать (использовать различные эффекты), чтобы картинки были ...Завершен13 лет назад
- $30
тестовая страница с банерокрутилкой: http://www.textile-city.ru/test.html нужно отрисовать 4 слайда, предложение товара, акции итд.Закрыт13 лет назад
- $500
Создать качественный, но не длинный видео обзор сайта. Двадцать разделов на сайте. Цену устанавливаю на вскидку. Все подробности в личку.Презентации9 заявокЗакрыт13 лет назад