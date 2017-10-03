Нужно красиво аккуратно оформить/отрисовать презентацию. 20 слайдов, сделать нужно до вечера воскресения (08.10). Пишите кто готов цену, и я буду скидывать тз.
Презентация
Необходимо сделать презентацию (Power Point, PDF)
Тексты, концепция, фото - все есть.
Требуется только оформление, включая подложку.
Объем - 10 страниц.
Указывайте пожалуйста желаемый гонорар.
Заявки фрилансеров
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