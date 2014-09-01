Необходимо создать презентацию сайта. ТЗ скину в личку. Прошу указывать стоимость (хотя бы примерно) и срок.
Презентация для рекламодателей
Нужна презентация для рекламодателей на сайты медицинской тематики. То есть стиль должен быть универсальный, чтобы можно было поменять название сайта, логотип и цены...
Что нужно отобразить:
1. Слайд с логотипом и названием сайта
2. Динамика развития - скриншот
3. Проблемы рекламодателей:
- Не дают тестового размещения – Тестовое размещение на 7 дней
- Статистика не оправдывает ожидания – Статистика соответствует вашим ожиданиям
- Нет скидок за периодичность размещения – Скидки до 30%
- Нет дополнительных бонусов – Нарисуем кликабельный баннер или напишем продающий текст бесплатно
- Мало рекламных форматов – Более 10 рекламных форматов
4. Характеристика аудитории - скриншот
5. Источники трафика - скриншот
6. С кем мы любим работать:
С людьми, которые измеряют эффективность рекламы.
- 43% клиентов имеют систему аналитики
- 21% понимают систему аналитики
- 7% спрашивают источник входящего звонка
- 1% знают, откуда пришле клиент
7. С кем мы не работаем
- с компаниями, которым не нужны клиенты
- с компаниями, которые не готовы платить за клиентов
8. Рекламные форматы:
- Баннерная реклама (таблица с расценками)
- Брендирование (текстовое описание)
- Текстовая реклама (текстовое описание)
Цена, сроки, примеры?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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