Презентация для рекламодателей

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Завершен5 заявок160 просмотров

Нужна презентация для рекламодателей на сайты медицинской тематики. То есть стиль должен быть универсальный, чтобы можно было поменять название сайта, логотип и цены...

Что нужно отобразить:

1. Слайд с логотипом и названием сайта

2. Динамика развития - скриншот

3. Проблемы рекламодателей:

- Не дают тестового размещения – Тестовое размещение на 7 дней

- Статистика не оправдывает ожидания – Статистика соответствует вашим ожиданиям

- Нет скидок за периодичность размещения – Скидки до 30%

- Нет дополнительных бонусов – Нарисуем кликабельный баннер или напишем продающий текст бесплатно

- Мало рекламных форматов – Более 10 рекламных форматов

4. Характеристика аудитории - скриншот

5. Источники трафика - скриншот

6. С кем мы любим работать:

С людьми, которые измеряют эффективность рекламы.

- 43% клиентов имеют систему аналитики

- 21% понимают систему аналитики

- 7% спрашивают источник входящего звонка

- 1% знают, откуда пришле клиент

7. С кем мы не работаем

- с компаниями, которым не нужны клиенты

- с компаниями, которые не готовы платить за клиентов

8. Рекламные форматы:

- Баннерная реклама (таблица с расценками)

- Брендирование (текстовое описание)

- Текстовая реклама (текстовое описание)

Цена, сроки, примеры?

11 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

_m_z_
Мария 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$150
7 дней
Результат работы понравился:)
Довольна сотрудничеством с Виктором - отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

_m_z_
Мария 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад