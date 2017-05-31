Презентация проекта "Цветущая земля"

Требуется красиво оформить презентацию без анимационных эффектов. Текст предоставлю. Объём: 5 слайдов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать презентацию в Пауерпоинт для представления на конкурс соцпроектов.
15-18 страниц.
Текст уже пишу. картинки есть.
Сделать сегодня.
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