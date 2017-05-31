Презентация проекта "Цветущая земля"

ПрезентацииЗакрыт14 заявок327 просмотров
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Нужно сделать презентацию в Пауерпоинт для представления на конкурс соцпроектов. 

15-18 страниц. 

Текст уже пишу. картинки есть.  

Сделать сегодня. 

7 лет назад
guest_14977728253091
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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