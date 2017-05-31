Презентация проекта "Цветущая земля"

Образец желаемого результата по ссылке: https://yadi.sk/i/E38XrkGI3JYGSW В заявке прикладывайте аналогичные работы и цену за 1 слайд (как в образце, оформленный и с анимацей). Презентация для оформления будет предоставлена для ознакомления выбранному исполнителю перед утверждением. Потенциальный объём работы для успешного ...