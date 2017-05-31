Профессиональные видеообзоры для магнитных конструкторов Магникон

ПрезентацииЗакрыт3 заявки178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для сайта magnikon.ru необходимо снимать, озвучивать и монтировать видео-обзоры-инструкции по сбору каждой конкретной модели конструктора.

Ознакомиться с конструкторами можно тут: http://magnikon.ru

Как должен выглядеть видеообзор-инструкция:

1. На любом (желательно однотонном фоне или фоне с логотипом) человек

собирает на столе магнитные конструкторы Магникон и рассказывает о них.

2. Съемка деталей и процесса сбора крупным планом, красивая раскадровка и монтаж.

3. Длительность ролика 5-7 минут

4. Приятное музыкальное сопровождение.

5. Нужен человек, который станет лицом-моделью этих конструкторов и сможет

грамотно и приятно объяснять их преимущества в процессе сбора модели

конструктора.

4. Все это необходимо выкладывать на youtube-канал Магникон, также контент-менеджеры будут добавлять обзоры на сайт.

Требования:

Портфолио с подобными работами

Наличие модели для представления бренда (пол не важен), либо возможность порекомендовать такого человека (видео-блогера).

Умение написать текст к видео, создать приятный ненавязчивый рекламный имидж товара, чтобы его хотелось купить.

Это будет проект на регулярной основе, поэтому хотелось бы нормального, плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества.

Пример обзоров: https://magformers.ru/shop/magformers-princess-castle-set/?yclid=3273532902042503233

https://magformers.ru/shop/magformers-build-up-set/ и подобные

7 лет назад
alicebrassy
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн для презентации

    Нужно сделать презентацию для Биржи рекламы в инстаграмме,вся информация и материал есть,требуется все красиво оформить и запаковать,с возможностью шаблонно редактировать в зависимости от клиента.Писать сразу с вашим портфолио и ценой за услугу!

    Презентации9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Презентация магазина чая

    Арендатор торгового комплекса запросил проект презентации магазина элитных китайских чаев. Необходимо в ближайшее время ему ее сдать, с целью получения торговой площади. Логотип магазина в данный момент еще в разработке, но в целом он не ...

    Презентации12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продающая презентация

    Всем привет! Есть ИТ продукт - сервис удаленных рабочих столов по модели DAAS. Называется EasyOffice. Сайт: easyoff.ru Нужна продающая презентация. Пишите Ваши предложения по стоимости, срокам, количеству и наполнению слайдов. Желательно указать 2-3 сделанных презентации из портфолио (очень круто, если ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Презентация для платных терминалов зарядки сотовых телефонов

    Необходимо подготовить презентацию по выводу на рынок терминалов зарядки сотовых телефонов в местах массового скопления целевой аудитории - пользователи мобильных устройств и планшетов, а именно вокзалы, аэропорты, торгово-развлекательные центры и т.д. - класс А Варианты сотрудничества, которые необходимо ...

    Презентации6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка анимированной презентации в Power Point

    Образец желаемого результата по ссылке: https://yadi.sk/i/E38XrkGI3JYGSW В заявке прикладывайте аналогичные работы и цену за 1 слайд (как в образце, оформленный и с анимацей). Презентация для оформления будет предоставлена для ознакомления выбранному исполнителю перед утверждением. Потенциальный объём работы для успешного ...

    Презентации5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать презентацию из 10 слайдов по моим комментариям

    Нужна презентация для защиты дипломной работы:  Тема:  проектная деятельность,  определение стоимости проекта 0 слайд  Титульный лист (есть лист и тема оформления)  + приветствие  1 слайд:   график  развития компании по Адизесу с указанием точки где находится Компания 2 слайд: процесс ...

    Презентации5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад