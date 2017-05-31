Профессиональные видеообзоры для магнитных конструкторов Магникон

Для сайта magnikon.ru необходимо снимать, озвучивать и монтировать видео-обзоры-инструкции по сбору каждой конкретной модели конструктора.

Ознакомиться с конструкторами можно тут: http://magnikon.ru

Как должен выглядеть видеообзор-инструкция:

1. На любом (желательно однотонном фоне или фоне с логотипом) человек

собирает на столе магнитные конструкторы Магникон и рассказывает о них.

2. Съемка деталей и процесса сбора крупным планом, красивая раскадровка и монтаж.

3. Длительность ролика 5-7 минут

4. Приятное музыкальное сопровождение.

5. Нужен человек, который станет лицом-моделью этих конструкторов и сможет

грамотно и приятно объяснять их преимущества в процессе сбора модели

конструктора.

4. Все это необходимо выкладывать на youtube-канал Магникон, также контент-менеджеры будут добавлять обзоры на сайт.

Требования:

Портфолио с подобными работами

Наличие модели для представления бренда (пол не важен), либо возможность порекомендовать такого человека (видео-блогера).

Умение написать текст к видео, создать приятный ненавязчивый рекламный имидж товара, чтобы его хотелось купить.

Это будет проект на регулярной основе, поэтому хотелось бы нормального, плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества.

Пример обзоров: https://magformers.ru/shop/magformers-princess-castle-set/?yclid=3273532902042503233

https://magformers.ru/shop/magformers-build-up-set/ и подобные