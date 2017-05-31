Требуется красиво оформить презентацию без анимационных эффектов. Текст предоставлю. Объём: 5 слайдов.
Профессиональные видеообзоры для магнитных конструкторов Магникон
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта magnikon.ru необходимо снимать, озвучивать и монтировать видео-обзоры-инструкции по сбору каждой конкретной модели конструктора.
Ознакомиться с конструкторами можно тут: http://magnikon.ru
Как должен выглядеть видеообзор-инструкция:
1. На любом (желательно однотонном фоне или фоне с логотипом) человек
собирает на столе магнитные конструкторы Магникон и рассказывает о них.
2. Съемка деталей и процесса сбора крупным планом, красивая раскадровка и монтаж.
3. Длительность ролика 5-7 минут
4. Приятное музыкальное сопровождение.
5. Нужен человек, который станет лицом-моделью этих конструкторов и сможет
грамотно и приятно объяснять их преимущества в процессе сбора модели
конструктора.
4. Все это необходимо выкладывать на youtube-канал Магникон, также контент-менеджеры будут добавлять обзоры на сайт.
Требования:
Портфолио с подобными работами
Наличие модели для представления бренда (пол не важен), либо возможность порекомендовать такого человека (видео-блогера).
Умение написать текст к видео, создать приятный ненавязчивый рекламный имидж товара, чтобы его хотелось купить.
Это будет проект на регулярной основе, поэтому хотелось бы нормального, плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества.
Пример обзоров: https://magformers.ru/shop/magformers-princess-castle-set/?yclid=3273532902042503233
https://magformers.ru/shop/magformers-build-up-set/ и подобные
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