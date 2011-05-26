Презентация сайта в power point

Необходимо "собрать" и оформить презентацию в powerpoint Скриншоты и текст я предоставлю. Ваша задача сделать презентацию на высоком графическом уровне, оформить фон презентации, а также каждую страницу. Работу надо начать и закончить сегодня. Предпочтение отдам тому ...