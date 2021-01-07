Разработать Питч презентацию

Нужно сделать видео-инструкцию по сайту в формате "чтобы чтото переходим сюда и делаем то то" Есть подробный гайд со скринами в doc формате Видео нужно с озвучкой на 2х языках (рус и англ) Подробности кандидатам, оставляйте Телеграм
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам нужно сделать питч-презентацию чтобы презентовать и пригласить луюдей в бота телеграм. У нас есть художники, и дзайнеры. Нам нужен генератор креативных идей, чтобы правильно презентавать бота!
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