Сделать презентацию продукции

Есть флеш состоящий из двух: 1 кнопка с запуском 2 видео, которое подгружается кнопкой. Когда по прямой ссылке захожу на флеш (первый) site.ru/flash.swf все работает Но когда вставляю флеш на сайт - не работает. Кнопка не запускает второй ...