Сделать презентацию в powerpoint

Нужен срочно презентационный ролик для показа на плазменном экране стенда, на выставке. Срок выполнения неделя! Стиль анимационный, четыре минисюжета о нашей продукции. Рассматриваю предложения с ценами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно оформить красиво презентацию в powerpoint, вставить таблицы и формулы. Желательно сделать на основе таблиц диаграммы, графики или еще что-то наглядное. Текст уже вбит. Вечером 28,01 нужно сдать черновой вариант, если будут замечания, доработать и сдать готовый вариант вечером 29,01
Объем 19 слайдов
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