Создание презентации

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт3 заявки243 просмотра

Нужно сделать презентацию в формате HTML 5

Презентация стандартная( меню и кнопки с дополнительной информацией)

Срок выполнения 30 дней

Подробную информацию по телефону или при личной встрече

ТОЛЬКО ДЛЯ ФРИЛАНСЕРОВ ИЗ МОСКВЫ

HTML
9 лет назад
imatryoshka
Елена 
32 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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