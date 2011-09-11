Видео презентация инфо-продукта

Нужно создать презентацию по реструктуризации гостиницы.Если кто-то уже занимался созданием подобной презентации, то будет несложно. Как правило, подходы у реструкторизации типовые и набор приемов один и тот же. Набор слайдов тоже близок. Примерная последовательность:1. Анализ ...