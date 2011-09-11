Видео презентация инфо-продукта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт9 заявок198 просмотров

Ролик такого стиля и уровня только по другой тематике, содержание будет предоставлено.

http://www.youtube.com/watch?v=icqHRM_WdvM&feature=youtu.be

эффектное, короткое, информативное и профессиональное

Второй вариант на 1 мин.15-20 сек, чисто -увидел-удивился-перешел по ссылке, типа такого- http://www.youtube.com/watch?v=6ahJ09L9HLk&feature=youtu.be

14 лет назад
Allergicsite
Владислав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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