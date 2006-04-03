Требуется разработка движка для карты города с встроенным редактором. Основные функции: масштабирование, поиск объектов, миникарта и возможность встраивания в существующее ПО. Идеальный вариант — набор DLL, который принимает хендл окна для отображения карты. Также нужна отрисовка по секторам и возможность создания пользовательских объектов. Ожидаются предложения разработчиков с готовыми решениями.
Консолидация данных в Excel
Необходимо написать скрипт для excelя чтобы из 15 одинаковых табличек данные консолидировались в одном месте и на их основании строилось несколько отчетных таблиц. Надо чтобы данные, собранные в одном месте, можно было бы анализировать как кубы с 3-мя гранями.
проект необходимо завершить к 7.05
Заявки фрилансеров
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