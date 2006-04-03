Консолидация данных в Excel

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт20 заявок1026 просмотров

Необходимо написать скрипт для excelя чтобы из 15 одинаковых табличек данные консолидировались в одном месте и на их основании строилось несколько отчетных таблиц. Надо чтобы данные, собранные в одном месте, можно было бы анализировать как кубы с 3-мя гранями.

проект необходимо завершить к 7.05

19 лет назад
Lesnik
Гость 
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19 лет в сервисе
Был
19 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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