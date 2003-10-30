Лабораторка по информатике

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт17 заявок310 просмотров

Срочно нужно выполнить задачку по информатике, для решения которой требуется смекалка и опыт в программировании. Задачка на комбинаторику. Решение должно быть на Pascal.

21 год назад
natalie
Гость 
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад

Выбранный исполнитель

vasiliy
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад
$4
1 день
любитель исчезать

Заявки фрилансеров

vasiliy
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад

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