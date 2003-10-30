Требуется модификация юзерского интерфейса клиентского чата на Delphi. Необходимо внести изменения в исходный код и добавить новые характеристики. Имеются все исходники и необходимые компоненты для компиляции. Проект срочный, требуется опыт в Delphi программировании.
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