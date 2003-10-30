Требуется разработать систему управления сайтом на бесплатном хостинге с использованием PHP или Perl без MySQL. База данных должна быть реализована на текстовых файлах (txt или db). Включить модули: фотогалерея, чат, форум и гостевая. Обеспечить функциональность и простоту использования.