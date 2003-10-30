Требуется разработка прикладного программного обеспечения с учетом специфики проекта. Ожидается, что фрилансер предложит эффективные решения и реализует функционал в соответствии с поставленными задачами.
Завершить клиентский чат!
У меня есть исходный код, в котором требуется сделать модификации юзерского интерфэйса и добавить некоторые характеристики. Для этого Вам набо будет со мной связаться, чтобы я показал Вам коды.
Проект для тех кто разбирается в Дэлфи программировании.
Нужен довольно скоро.
У меня есть все необходимые исходники, которые нужно компелировать, а также есть необходимый компонент.
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