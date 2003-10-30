У меня есть исходный код, в котором требуется сделать модификации юзерского интерфэйса и добавить некоторые характеристики. Для этого Вам набо будет со мной связаться, чтобы я показал Вам коды.

Проект для тех кто разбирается в Дэлфи программировании.

Нужен довольно скоро.

У меня есть все необходимые исходники, которые нужно компелировать, а также есть необходимый компонент.