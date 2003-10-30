Завершить клиентский чат!

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт12 заявок355 просмотров

У меня есть исходный код, в котором требуется сделать модификации юзерского интерфэйса и добавить некоторые характеристики. Для этого Вам набо будет со мной связаться, чтобы я показал Вам коды.

Проект для тех кто разбирается в Дэлфи программировании.

Нужен довольно скоро.

У меня есть все необходимые исходники, которые нужно компелировать, а также есть необходимый компонент.

21 год назад
buggzzy
Rayburn John 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Выбранный исполнитель

MVova
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

MVova
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад

  • Похожие заказы

  • Йцукенгшщзхъ

    $3

    Требуется разработка прикладного программного обеспечения с учетом специфики проекта. Ожидается, что фрилансер предложит эффективные решения и реализует функционал в соответствии с поставленными задачами.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    22 года назад

  • Программа для удалённого администрирования домом

    Ищется разработчик для создания программы, обеспечивающей удаленное администрирование домашними устройствами через интернет. Технология почти готова, требуется кодирование и реализация функционала. Проект требует серьезного подхода и имеет перспективы.

    Прикладное ПО22 заявки
    Закрыт
    21 год назад

  • Система управления сайтом на текстовых базах

    $20

    Требуется разработать систему управления сайтом на бесплатном хостинге с использованием PHP или Perl без MySQL. База данных должна быть реализована на текстовых файлах (txt или db). Включить модули: фотогалерея, чат, форум и гостевая. Обеспечить функциональность и простоту использования.

    MySQLPHP
    Прикладное ПО21 заявка
    Закрыт
    22 года назад