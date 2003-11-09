natalie

Гость natalie

 
NaN лет
20 лет на фриланс-бирже
Был
20 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Лабораторка по информатике

    $5

    Срочно нужно выполнить задачку по информатике, для решения которой требуется смекалка и опыт в программировании. Задачка на комбинаторику. Решение должно быть на Pascal.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    20 лет назад

  • Ядро для сайта

    $30

    Есть готовый сайт, сделанный на HTML+JS Требуется добавить новости, гостевую, фотогалерею и делать CMS (управляться должны почти все разделы сайта) Весь материал предоставлю. Еще: необходимо будет вывесить его. хостинг по выбору : ваш или мой. (если ваш - оплачиваю я)

    HTML
    Веб-программирование29 заявок
    Закрыт
    20 лет назад