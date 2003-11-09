Есть готовый сайт, сделанный на HTML+JS Требуется добавить новости, гостевую, фотогалерею и делать CMS (управляться должны почти все разделы сайта) Весь материал предоставлю. Еще: необходимо будет вывесить его. хостинг по выбору : ваш или мой. (если ваш - оплачиваю я)