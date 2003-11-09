$7
Необходимо создать шаблон для сайта по "готовой картинке". меню на js.
Сайты «под ключ»12 заявок
Закрыт
20 лет назад
Необходимо создать шаблон для сайта по "готовой картинке". меню на js.
Срочно нужно выполнить задачку по информатике, для решения которой требуется смекалка и опыт в программировании. Задачка на комбинаторику. Решение должно быть на Pascal.
Есть готовый сайт, сделанный на HTML+JS Требуется добавить новости, гостевую, фотогалерею и делать CMS (управляться должны почти все разделы сайта) Весь материал предоставлю. Еще: необходимо будет вывесить его. хостинг по выбору : ваш или мой. (если ваш - оплачиваю я)